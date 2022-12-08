وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، «يوليوس جيورج لوي»، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة.

في بداية اللقاء، أشاد وزير التعليم العالي بالتجربة التعليمية المتميزة التي تقدمها الجامعة الألمانية الدولية، ضمن منظومة الجامعات الدولية التي تم افتتاحها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد رافدًا هامًا لتقديم تعليم دولي يضاهى المقاييس والمستويات العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل الجديد، وتساهم في تخريج طلاب مؤهلين بالمهارات والجدارات اللازمة، ورفع قدراتهم للمنافسة محليًا ودوليًا.

تعزيز التعاون بين الجامعات الدولية ونظيراتها المصرية

وأبرز الوزير بدء الدراسة في 20 جامعة جديدة مع بداية العام الدراسي الحالي، تتنوع ما بين جامعات أهلية وتكنولوجية، مشيرًا إلى حجم الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للتوسع في إتاحة التعليم العالي، وتلبية احتياجات الزيادة السكانية خاصة في عمر الشباب، مؤكدًا حرص الدولة على توفير مقاعد لجميع لطلاب الراغبين في الحصول على تعليم جامعي.

كما أشار الوزير إلى جهود الدولة لترسيخ دور مصر كقبلة للتعليم في قارة إفريقيا، والمنطقة العربية والشرق الأوسط، لافتًا إلى خطة الوزارة لاجتذاب المزيد من الطلاب الدوليين.

تعاون وثيق بين مصر وألمانيا في مجال التعليم العالي

وأكد عاشور التعاون الوثيق بين مصر وألمانيا خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا عمق العلاقات العلمية والثقافية التي تربط بين البلدين، لافتًا إلى رؤية مصر للاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في التعليم الجامعي، لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وضمان تطبيق استراتيجية الوزارة؛ للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، مشيدًا بتميز التجربة الألمانية في التعليم الفني التكنولوجي، والدراسة التطبيقية، موضحًا أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين، مشيرًا إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا المجال.

وبحث الوزير توثيق التعاون بين الجامعة الألمانية الدولية وغيرها من الجامعات المصرية من جانب، وكذا عقد مزيد من الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية؛ بهدف ربط روافد منظومة التعليم العالي المصرية من جامعات حكومية وأهلية ودولية وتعزيز الشراكة بينها وبين بعضها؛ لخدمة الطالب المصري والطالب الدولي الذي يدرس في مصر.

ربط الجامعات الجديدة بالمجتمعات المحيطة

كما أكد عاشور على ربط الجامعات الجديدة بالمجتمعات المحيطة وإشراكها في خدمة قضايا التنمية لمحيطها الجغرافي، والاستفادة من الطلاب في الأنشطة التي تخدم المجتمع، مشيرًا لتجربة إشراك طلاب الجامعات في مؤتمر المناخ cop27، الذي استضافته مصر خلال نوفمبر الماضي، وكذلك تنظيم وزارة البحث العلمي منافسة رالي سباق للسيارات الكهربائية التي يقوم الطلاب بابتكارها، مشيرًا إلى أن العام القادم سيشهد تحويلها لمسابقة دولية بين طلاب كليات الهندسة في كافة الجامعات.

تجربة الجامعة الألمانية الدولية في مجالات الهندسة

ومن جانبه، أعرب «لوي»، عن اعتزازه بسنوات عمله في مصر كسفير سابق لألمانيا بالقاهرة، وكذا عمله بالجامعة الألمانية الدولية، مستعرضًا تجربة الجامعة الألمانية الدولية خاصة في مجالات الهندسة بفروعها، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم تدريب عملي للطلاب إلى جانب الدراسة النظرية، والتركيز على دور الجامعة البحثي، وتعزيز التبادل الطلابي بين مصر وألمانيا، وربط التعليم الأكاديمي بالصناعة، موجهًا الدعوة للوزير لزيارة الجامعة والاطلاع على ما تقدمه من خدمة تعليمية على أرض الواقع، وكذا حضور حفل تخرج أول دفعة من الجامعة بنهاية هذا العام الدراسي.