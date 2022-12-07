وزير التعليم العالي يناقش آليات الشراكة مع جامعة «سيتي لندن» في بريطانيا

أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة لجامعة سيتي لندن، برفقة د.سينوداد روبنسون، نائب رئيس الجامعة لريادة الأعمال والعلاقات الدولية والتوظيف، والدكتور راجيكومار روى، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا، والدكتور ناصر سايما عميد كلية الهندسة، والدكتور بيتر بويف عميد العلاقات الدولية بالجامعة، على هامش مشاركة الوزير بمُنتدى الاستثمار في التعليم العالي بالمكتب الثقافي المصري بلندن.

اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالي

وخلال الزيارة، تم مناقشة النُظم الحديثة وآليات العمل والشراكات التي تتيحها وزارة التعليم العالي من خلال نظم الشراكة المختلفة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو فتح أفرع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض الوزير رؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية خلال الفترة من 2022 - 2032 المقرر انطلاقها في النصف الأول من ديسمبر الجاري في حدث يضم علماء وخبراء التعليم العالي والمُفكرين، مشيرًا إلى اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالي خاصة مع إيمان القيادة السياسية بأهمية التعليم الجامعي واعتباره مفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووسيلة للتأكيد على مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.

د.سينوداد روبنسون نائب رئيس جامعة سيتي لندن لريادة الأعمال والعلاقات الدولية، أكدت أن مصر تعُد على رأس أولويات خطة الجامعة الاستراتيجية في التعليم عبر الحدود، موضحة أنه سيتم عرض المشروع على مجلس أمناء الجامعة لدعم المشروع وتنفيذه.

وتضمنت الزيارة تنظيم جولة للوزير والوفد المرافق له، للتعرف على مختلف التخصصات البينية التي تُقدمها الجامعة والمعامل المُتخصصة والمتميزة، وكذلك الاطلاع على مشروعات الطلاب التي تخدم المجتمع المُحيط بالجامعة.

شارك في الزيارة حضور د. مصطفى رفعت مستشار الوزير للتعاون الدولي ود. رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بلندن، ود. محمود كحيل خبير العلاقات الدولية ومُمثل جامعة سيتي لندن بمشروع إنشاء فرع لها بمصر، ولفيف من عمداء الكليات.