8 مخالفات يجوز التصالح عليها في قانون المرور الجديد.. منها الإضاءة

حدد قانون المرور الجديد، عددًا من الحالات التي يعاقب فيها القانون المخالفين للمواد التي نص عليها، حفاظا على سلامة المواطنين والركاب، فضلا عن تحديد الشروط والواجبات لكل طرف، وكذلك حدد القانون حالات يجوز فيها التصالح على المخالفات.

نصت المادة «80» من قانون المرور الجديد على الحالات التي يجوز فيها التصالح على المخالفات، حيث جاء في نصها «دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح في مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح في الحالات المبينة في المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرون جنيها بصفة فورية».

«كما يجوز التصالح في المخالفات الواردة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات، ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية».

مخالفات يجوز التصالح عليها في قانون المرور الجديد

والحالات التي تنص عليها المادة «74» من قانون المرور الجديد، والتي يجوز التصالح عليها هي:

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن إستعمالها.

- وقوف المركبة ليلا بالطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الاستعمال أو غير موجودة.

- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.

- عدم الإلتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.

- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها، كما يحكم في الحالة المنصوص عليها في البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة في إرتكاب المخالفة.

عقوبة مخالفات المادة 74 من قانون المرور

ويعاقب قانون المرور الجديد في مخالفات المادة «74» بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتي جنيه كل من ارتكب هذه الأفعال السابق ذكرها، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر.