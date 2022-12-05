اللجنة البرلمانية المشتركة توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين: إيهاب منصـور، وعمرو درويش «وعُشر عدد أعضاء المجلس» لكل منهما، في ذات الموضوع.

مشروع قانون التصالح

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، إن اللجنة تعقد اجتماعا الأحد والاثنين المقبلين بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بالتفصيل.

وأثار عدد من الأعضاء أزمة غياب الحيز العمراني، وموقعها من التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن إشكاليات التصالح على أراضي الأوقاف وكذلك البناء على الأراضي الزراعية.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، طالب اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان وكذلك مكاتب لجان الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية بالاستمرار في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش وإيهاب منصور على مدار الأسبوعين الجاري والمقبل.

جبالي يطالب النواب بحضور اجتماعات اللجنة

وطالب جبالي، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة والنواب، بالحرص على حضور اجتماعات اللجان نظرا لأهمية مشروع القانون.

وشدد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة البر لمانية، اليوم، على ضرورة التزام النواب بحضور اجتماعات اللجنة المشتركة، واصفا الأمر بالضروري حتى يخرج بشكل مرضٍ لجميع فئات الشعب المصري.