مساعد وزير الخارجية الأسبق: الحوار الصيني العربي وصل إلى مستوى القمة

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي بدأت عام 1956 حفزت بكين على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية، وقالت الخارجية الصينية إن العلاقة مع الدول العربية شهدت تطورًا سريعًا وشاملًا، حيث أصبحت الدول العربية أهم موردي الطاقة وشركاء التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأضافت أن التعاون الصيني العربي يشهد تطورا في مجالات الاستثمارات الصناعية والتواصل والترابط والمقاولات الهندسية على نحو كبير، وقال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمم العربية الصينية المنتظرة خلال الأيام المقبلة توضح عمق العلاقات العربية الصينية بصفة عامة، إذ أن هذه الاجتماعات هي الأولى في إطار القمة إلا أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من الاجتماعات.

الحوار العربي الصيني وصل لمستوى القمة

وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية على فضائية dmc، أن الاجتماعات العربية الصينية شهدت سفر وفود من الجامعة العربية عدة مرات، كما تم استضافة وفود صينية بالقاهرة في حوار صيني عربي استمر لسنوات طويلة، لافتًا إلى أن ما يميز الحوار بالوقت الراهن أنه يعقد على مستوى القمة، إذ أن القمة هي أكثر الوسائل كفاءة في مجال العلاقات الخارجية، مشيرًا إلى أن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الصين يستهدف تعميق العلاقات وللتعاون الثنائي إلى جانب التعاون على المستوى الاقليمي.

تعاون مصري صيني بمجالات متعددة

واوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر والصين تتعاون في العديد من المجالات، لافتًا إلى أن الجديد الآن هو دعوة مصر للصين للاستثمار بمنطقة قناة السويس الجديدة، إضافة إلى دعوة مصر لكل دول العالم التي لديها تمويل كافي لكي تستثمر في أفريقيا بخبرة مصرية، منوهًا بأن الصين من أوائل الدول التي قبلت بهذه المبادرة.