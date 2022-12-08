«المجتمعات العمرانية» تعلن تفاصيل الأراضي «الأكثر تميزا» بالمدن الجديدة

يبدأ حجز قطع الأراضى بداية من اليوم الخميس 8 ديسمبر الجاري، ويستمر حجز قطع الأراضى حتى يوم 7 فبراير المقبل، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويبلغ إجمالي قطع الأراضي الأكثر تميزا 143 قطعة أرض.

أول طرح للأراضي بنظام التخصيص الفوري بالمدن الجديدة

يمكن للمواطنين الراغبين في حجز قطعة أرض، من قطع الأراضي المطروحة سواء ضمن محور الأراضي المتوسطة، أو المميزة، أو الأكثر تميزا، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال هذا الرابط.

خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل الأراضي الأكثر تميزا المطروحة داخل مدينة النوبارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، وفقا لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل الأراضي «الأكثر تميز» بالمدن الجديدة

1- مدينة القاهرة الجديدة:

* تقع في الحي السادس بمنطقة «بيت الوطن».

- تضم 32 قطعة أرض.

- بمتوسط مساحة 690 م2.

- جاهزة للتسليم.

* تقع في منطقة جنوب طريق السويس.

- تضم 37 قطعة أرض.

- بمتوسط مساحة 590 م2.

- جاهزة للتسليم.

2- مدينة 15 مايو:

- تقع شمال مشروع دار مصر.

- تضم 11 قطعة أرض.

- بمتوسط مساحة 730 م2.

- جاهزة للتسليم.

3- مدينة بدر:

- تقع في منطقة الحديقة المركزية.

- تضم 28 قطعة أرض.

- بمتوسط مساحة 595 م2.

- جاهزة للتسليم.

4- مدينة أسيوط الجديدة:

* تقع في الحي الثاني.

- تضم 2 قطعة أرض.

- بمتوسط مساحة 559 م2.

- جاهزة للتسليم.

* تقع في التوسعات الجنوبية الشرقية بمشروع «بيت الوطن».

- تضم 20 قطعة أرض.

- بمتوسط مساحة 700 م2.

- جاهزة للتسليم.

بالإضافة إلى 13 قطعة أرض داخل مدينة المنصورة الجديدة، والتسليم المتوقع خلال عام.