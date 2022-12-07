«المجتمعات العمرانية» تعلن عن تفاصيل الأراضي «المتوسطة» بالمدن الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل طرح 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدينتي «النوبارية الجديدة- العاشر من رمضان»، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة، للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم وميسر، ودون أية أسبقية، سواء للدخول على الموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض، ضمن الطرح الأول للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.

وذكرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أن قطع الأراضي السكنية الصغيرة المطروحة ضمن محور الأراضي المتوسطة، تقع في مدينتي النوبارية الجديدة والعاشر من رمضان.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل الأراضي المتوسطة المطروحة داخل مدينة النوبارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، وفقا لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل الأراضي «المتوسطة» بالمدن الجديدة

1- مدينة النوبارية الجديدة:

- تقع في منطقة ابني بيتك «أ، ب، ج».

- تضم 8 قطع أراضي.

- تبلغ مساحة قطعة الأرض 150 متر2.

- جاهزة للتسليم.

2- مدينة العاشر من رمضان:

- تقع في الحي 22 مجاورة 1، 2.

- تضم 50 قطعة أرض.

- تبلغ مساحة قطعة الأرض 276 م2، و209 م2.

- جاهزة للتسليم.

خطوات حجز الأراضي «المتوسطة» بالمدن الجديدة

1- تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال زيارة هذا الرابط.

2- تحميل كراسة الشروط الخاصة بقطع الأراضي المطروحة.

3- إنشاء حساب جديد، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل «الرقم القومي- الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي- البريد الإلكتروني- رقم المحمول- العنوان الحالي».

4- اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع.

5- الضغط على كلمة «تفاصيل»، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة «كروكيات- جدول تفصيلي».

6- استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع.