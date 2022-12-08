إخماد حريق بحظيرة ماشية وسقوط شاب من قطار وإصابة 3 في حوادث سير بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، حريقا اندلع في حظيرة ماشية بمركز مطاي، بشمال المنيا، دون إصابات، فيما أصيب شخص سقط من قطار بمحطة مغاغة، و3 آخرون في حوادث طرق متفرقة بالمحافظة.

سقوط شاب من قطار بمغاغة

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بإصابة عبد الله خالد، 22 عاما، مقيم بقرية دهروط، بكسر مضاعف، إثر سقوطه من قطار أمام محطة مغاغة لاختلال توازنه وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بالطريق الزراعي «مصر- أسوان»، بحري كمين بني أحمد الغربية، مما أسفر عن إصابة كل من: عبد الرحمن علي، 53 عاما، أحمد عبد الرحمن 22 عاما، يقيمان بقرية بني حماد، وتم نقلهما للمستشفي.

إصابة موظف بالمعاش في حادث تصادم

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بتصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أمام مدرسة الصناعة بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة محمود عبد الحكيم، 64 عاما، بالمعاش، مقيم بقرية تله، وتم نقله للمستشفي.

وأخمدت قوات الحماية المدنية حريقا اندلع بحظيرة لتربية الماشية ملك هاشم فتحي مقيم بعزبة الفتح التابعة لقرية أبو حسيبة بمركز مطاي، بسبب حدوث ماس كهربائي دون مصابين، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق.