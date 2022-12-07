محافظ المنيا يناقش مشروع تطوير وتعزيز الهوية البصرية الجديدة

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اجتماعا موسعا، لمناقشة المقترح الخاص بتطوير وتعزيز هوية بصرية جديدة للمحافظة، وبما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية للمحافظة، والعمل على إضفاء الهوية البصرية على كافة الملامح المميزة للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والدكتور وليد شورى الأستاذ بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة ومنسق المشروع، والدكتور أحمد عمر رئيس قسم الجرافيك والدكتورة ريهام عبد المغنى بقسم الجرافيك، والدكتورة ولاء حسني عبدالغني بقسم الجرافيك وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا ورؤساء المدن وممثلي عدد من المديريات منها التربية والتعليم والثقافة، والمجلس القومي للمرأة والسياحة، التضامن الاجتماعي والتنسيق الحضاري والتجميل، والإسكان والطرق، والشباب والرياضة بالمحافظة.

هوية بصرية وشخصية متميزة لكل محافظة

أكد محافظ المنيا أن مشروع الهوية البصرية، يعد مشروعا قوميا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز هوية بصرية وشخصية متميزة لكل محافظة من محافظات ومدن مصر، بما يعزز من روح الانتماء ويحافظ على القيم الحضارية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة ويعزز القيمة السياحية للمحافظة.

عراقة الماضي وديناميكية الحاضر

وأشاد المحافظ بالدور الذي بذلته اللجنة المشكلة لمشروع الهوية البصرية وجميع أعضاء اللجنة وطلاب كلية الفنون الجميلة، لإظهار المحافظة بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضي وديناميكية الحاضر ومواكبة المستقبل، لافتا أنه عقب اعتماد مشروع الهوية البصرية، سيتم تعميمه على كافة الهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية والسياحية للمحافظة.

وخلال اللقاء، كرم المحافظ أعضاء اللجنة المشاركة والقائمين على تنفيذ أعمال المسابقة، لما بذلوا من جهد في تحديد الهوية البصرية لمحافظة المنيا، كما كرم المحافظ الشباب الفائزين بالمسابقة موجها لهم الشكر لمساهمتهم في تعزيز هوية بصرية لمحافظة المنيا عروس الصعيد.

وقدم الدكتور وليد شوري عرضا تفصيليا حول مشروع الهوية البصرية للمحافظة والمراحل التي مر بها المشروع من خلال وضع التصورات والمقترحات المختلفة لتطوير الهوية البصرية للمحافظة لاختيار الأفضل من بينها، وكذلك مرحلة المشاركة المجتمعية للمواطنين من خلال الاستبيان الذي تم طرحه وقد روعي كافة التفاصيل في إخراج الهوية البصرية للمحافظة.

ولفت إلى ذلك سيساهم في الدعاية والترويج السياحي للمحافظة من خلال «لوجو»، مميز خاص بها، أو «براند»، حال ظهوره في أي مكان في العالم يعرف الجميع أنه خاص بمحافظة المنيا، ويتم وضعه على وسائل المواصلات، والمباني والمنشآت الحكومية وفي المواقع الأثرية والسياحية والفنادق.