جامعة المنيا تعقد ندوات توعية للوقاية من الفيروس المخلوي بقرية المعصرة

واصلت جامعة المنيا دورها الخدمي، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بإطلاق قافلة تنموية شاملة جديدة لها استمرت على مدار يومين متتابعين لإحدى القرى النموذجية التي نفذتها مبادرة «حياة كريمة»، التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وقع الاختيار على قرية المعصرة بمركز ملوي لتقديم خدمات طبية، وتثقيفية وبيطرية وورش عمل تدريبية لأهالي القرية.

توقيع الكشف الطبي على 892 حالة

أشار الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن القافلة ضمت فريقا طبيا من كلية الطب في 9 تخصصات مختلفة، وجرى توقيع الكشف الطبي على 892 حالة من أهالي القرية، وصرف الأدوية لهم مجانا، وتقديم العلاج والتحصينات لـ220 حالة لحيوانات من مختلف الأنواع.

لقاءات تثقيفية للرائدات الريفيات والطالبات

وأضاف «فرحات»، أنه خلال فعاليات القافلة جرى عقد عدد من اللقاءات التثقيفية للرائدات الريفيات والطالبات والسيدات الريفيات في مجالات الصحة العامة والوقائية والعلاجية، وطرق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي، وطرق التعامل مع التشنجات الحرارية عند الأطفال، نفذها أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، وعقد ورشة عمل عن طرق صناعة المخبوزات للسيدات المعيلات من القرية؛ التي يمكن أن تُمثل نواة لمشروع صغير.

ونظمت كلية الآداب ندوة عن جهود جامعة المنيا في محو الأمية وطريقة اشتراك السيدات الريفيات في المبادرة، وعقد كلية التربية ندوة عن طرق تدوير المخلفات المنزلية والاستفادة منها في تجميل وتزيين المنزل أو بالاستفادة المادية من تجميع وإعادة بيع المخلفات بعد تصنيفها.