«أزهر الشرقية» يعقد التصفيات الأولية لمسابقة التهجى القومية للغة الإنجليزية

بدأت منطقة الشرقية الأزهرية عقد التصفيات الأولية لمسابقة نحلة التهجى القومية للغة الإنجليزية، جاء ذلك تحت إشراف مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب الدكتور عبدالله حسين، وموجه عام اللغة الإنجليزية بمنطقة الشرقية الأزهرية سعيد عبدالنبي .

تعزيز شغف القراءة والكتابة والتهجي الصحيح

وتهدف المسابقة إلى تعزيز شغف القراءة والكتابة والتهجي الصحيح لمفردات اللغة الإنجليزية، وزيادة مفردات وتنمية الحصيلة اللغوية للطلاب، ومعالجة الفجوات الإملائية في تدريس اللغة التي تسبب ضعف الأداء، وإتاحة الفرصة للنجاح الأكاديمي المبكر للتلاميذ والطلاب، وإضفاء حب التعلم وشغف القراءة، ومساعدة المتعلمين على تعزيز مهاراتهم التنافسية.

إضافة إلى تعزيز السمات النفسية للطلاب. وصقل مهارات التحدث أمام الجمهور، وتنمية الثقة بالذات، وبث الروح الرياضية بين الطلاب، وتدريب الطلاب على مهارات التذكر وسرعة الاستعادة التلقائية للمفردات .

التصفية بمقر الإدارات التعليمية للطلاب المرشحين

وتتم التصفيات بكافة معاهد منطقة الشرقية اعتباراً من الثالث من ديسمبر حتى الحادي عشر من نفس الشهر، بإشراف موجهي اللغة الإنجليزية بكافة الإدارات التعليمية ولجان التحكيم بكل معهد على أن تكون التصفية بمقر الإدارات التعليمية للطلاب المرشحين من المعاهد اعتبارًا من الثاني عشر من ديسمبر حتى الخامس عشر من نفس الشهر، على أن تختتم التصفيات النهائية على مستوى المنطقة اعتباراً من السابع عشر من ديسمبر وحتى العشرين من ديسمبر 2022.