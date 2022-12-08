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دورة لـ1000 معلم كنسي لخدام المهجر عبر الإنترنت لمدة 5 أسابيع

كتب:

مريم شريف
06:07 م | الخميس 08 ديسمبر 2022
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

بدأت كاتدرائية القديس الأنبا أنطونيوس في أبو ظبي، بالتنسيق مع المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دورة تدريبية لخدام وخادمات من كنائسنا في عدد من الدول، منها الإمارات وكندا وأستراليا، عبر تطبيق Zoom على الإنترنت.

برنامج البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي

يأتي التدريب، الذي يشترك فيه 170 خادمًا وخادمة، ويستمر 5 أسابيع، بواقع مرة واحدة أسبوعيًّا، ضمن برنامج البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي «جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيْمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة»، ومشروع تدريب 1000 معلم كنسي، ويتدرب فيه الخدام على استخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة «الكتاب المقدس، والليتورجيا، والآبائيات، والتاريخ الكنسي، والهوية القبطية».

ويهدف المشروع لتدريب 1000 معلم على التعليم باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة، الكتاب المقدس، والليتورجيا، والآبائيات، وتاريخ الكنيسة، والهوية القبطية.

حياة كنسية أرثوذكسية

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية أن رؤية المشروع تعتمد على 3 محاور تدور حول حياة كنسية أرثوذكسية، وهى: «مستنيرة، معاصرة، مبنية على التأصيل الأرثوذكسي»، فيما يشمل الغرض منه 4 أهداف هى القدرة على الإفراز فى التعليم، الحياة الكنسية سلوك يومى، القدرة على تسليم حياة الكنيسة من خلال نقل الحياة قبل نقل المعلومة، القدرة على التلمذة.

وتقوم فلسفة المشروع على تمكين المتدرب من مهارات نقل الحياة الكنيسة، عبر امتلاك المهارات وليس سماع المحاضرات، فيما تم تحديد الفئة المستهدفة في الكهنة والخدام الذين لهم مهارات التعليم والتأثير.

وفي سياق متصل، اختتمت أعمال دورة جديدة ضمن المشروع التدريبي «ألف معلم تربية دينية مسيحية»، التي عقدت في بيت ماري لاند بمدينة الشروق، لمدة 3 أيام، وتضمنت تدريب المعلمين على كيفية تدريس مادة التربية الدينية المسيحية باستخدام أحدث أساليب التعليم.

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