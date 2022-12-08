الكنيسة تستقبل غدا أول أيام شهر كيهك.. شهد ميلاد المسيح

تبدأ أول أيام شهر كيهك، رابع شهور السنة القبطية، غدا الجمعة، والذي شهد ميلاد المسيح يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير.

وبحسب التقويم القبطي، يعد شهر كيهك رابع شهور السنة القبطية، وهي أقدم الشهور المصرية القديمة، وسمي كيهك نسبة إلى الإله «كا هاكا»، إله الخير أو العجل أبيس.

طقس مبهج من الصلوات والتسابيح

وتعيش الكنيسة خلال هذا الشهر جوا من الفرح لاستقبال ميلاد السيد المسيح والذي يأتي في الأحد الرابع من الشهر، حيث يمتاز الشهر المريمي بطقس مبهج من التسابيح والصلوات.

يسمى شهر كيهك بـ«شهر سبعة وأربعة»، ويرجع ذلك لتلاوة صلوات الـ«7 ثيؤطوكيات»، (تعني تمجيد للعذراء) والـ«4 هوسات»، (تعني تسبحة)، كما يشتهر شهر كيهك بالعديد بالاسماء منها الشهر المريمي نسبة للسيدة العذراء، حيث تركز الكنيسة على تمجيد السيدة العذراء خلال أيام الشهر.

آحاد شهر كيهك

ويتكون شهر كيهك من أربعة آحاد كل أحد منهم له حدث مميز خاص به:

- ففي الأحد الأول من الشهر كانت البشارة لزكريا بميلاد يوحنا المعمدان، الذي عمد السيد المسيح في نهر الأردن.

- الأحد الثاني من الشهر المريمي بشارة الملاك للسيدة العذراء بميلاد السيد المسيح.

- الأحد الثالث لقاء السيدة العذراء مع اليصابات والدة يوحنا، وقال البابا تواضروس عن هذا اللقاء أنه كان بمثابة لقاء بين العهدين القديم والجديد، فالعذراء مريم تمثل العهد الجديد واليصابات تمثل العهد القديم.

- الأحد الرابع فيه ميلاد يوحنا المعمدان، ابن الموعد وتحديد مهمة يوحنا.

البابا تواضروس يترأس التسبحة الكيهكية

وأعلنت عدد من الإيبارشيات الجدول المخصص لتسبحة كيهك، فيما يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التسبحة الكيهكية يوم الخميس 22 ديسمبر، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويشاركه الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

ودعت الكاتدرائية المرقسية جميع الشباب للحضور وصلاة التسبحة الكيهكية، والتي تبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا.