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رئيس الكنيسة الأسقفية يختتم جولة ناجحة وسلسلة اجتماعات بكينيا

كتب:

مريم شريف
11:33 ص | الخميس 08 ديسمبر 2022
رئيس الأساقفة خلال زيارته كينيا

رئيس الأساقفة خلال زيارته كينيا

اختتم دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي زيارته لدولة كينيا حيث حضر مؤتمر نظمته لجنة النظام والإيمان والوحدة، وهي لجنة لاهوتية منبثقة من الكنيسة الأسقفية العالمية من أماكن مختلفة من العالم وذلك لمناقشة بعض القضايا الرعوية و اللاهوتية. 

اختتم المؤتمر بتقرير يقدم لمكتب الكنيسة الأسقفية في العالم بالإضافة إلى الموافقة على الطلبات المقدمة للمجلس الاستشاري الأسقفي والذي سيُعقد بدولة غانا في شهر فبراير لعام 2023. 

رئيس الأسقفية: المؤتمر كان فرصة جيدة

وصف رئيس الأساقفة المؤتمر بالمثمر والمفيد للكنيسة الأسقفية ولاهوتها إذ قال: «كانت فرصة جيدة لزيارة الكنائس المختلفة إذ دعيت من قبل مطران إبروشية كينيا بماونتن ساوث لحضور خدمة قداس الأحد والتفقد لشعب هذه الكنيسة الناهضة بالخدمات».

نعي أسقف إيبارشية المنصورة

وفي وقت سابق، قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في وفاة الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها.

وقال رئيس الأساقفة: «باسمي وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية ننعي خادمًا أمينًا وأسقفا مخلصًا خدم إيبارشية المنصورة لمدة 20 عاما بعد أن قضي في حياة الرهبنة ما يزيد عن 32 عاما».

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