أمن الغربية ينجح في إعادة طالب لأسرته بعد تغيبه 4 أيام.. «كان مع أصحابه»

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات، بمديرية أمن الغربية، من إعادة طالب ثانوي، تغيب عن أسرته منذ 4 أيام، وتم العثور عليه، داخل إحدى الشقق السكنية بالحي السادس بمدينة القاهرة، برفقة أصدقائه.

إخطار بتغيب طالب

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ، من شخص يدعي محسن الطنوبي، ويبلغ من العمر 47 عام مقيم بقرية كفرديما التابعة لدائرة مركز كفرالزيات، باختفاء نجله، ويدعى أحمد محسن ويبلغ من العمر 16 عامًا، طالب في المرحلة الثانوية، عن منزله منذ عدة أيام، بعد محاولات كثيرة في البحث عنه، داخل عدة محافظات، وسؤال زملاؤه بالمدرسة.

تشكيل فريق بحث

وفي ضوء ما تقدم قرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد شيحه رئيس مباحث كفرالزيات، لكشف غموض وملابسات الواقعة، وباستخدام الطرق الحديثة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال أصدقائه، أسفرت التحريات عن قيام الطالب بمغادرة محافظة الغربية، وتواجده داخل شقة سكنية بالحي السادس بمدينة القاهرة.

العثور على الطلاب

وتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية والقاهرة، وإيفاد مأمورية من مركز شرطة كفر الزيات، إلى الشقة المشار إليها، وتم العثور على الطالب برفقة أصدقائه، وجرى إعادته مرة أخرى، إلى قريته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتسليم الطلاب إلى ذويه.