سفير الإمارات في الصين: القمة العربية الصينية حدث مهم في تاريخ الأمتين

قال السفير علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين، إن القمة العربية الصينية الأولى ستعمق التعاون عال الآفاق بين أبو ظبي وبكين، كما ستوسع الشراكات بين الدول العربية والصين، عن طريق تحفيزها بصورة أكثر تنوعا، بحسب وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضاف السفير الظاهري، أن الدورة الأولى من القمة العربية- الصينية، تقف كمعلم مهم في تاريخ العلاقات العربية الصينية، مؤكدا الروابط الوثيقة والصداقة والشراكة الجيدة، التي طالما ما جمعت بين الدول العربية والصين، وبالأخص الروابط التي تجمع بين الإمارات والصين التي أصبحت نموذجا أكثر وضوحا للتعبير عن تلك الصداقة.

روابط تاريخية تجمع الأمتين العربية والصينية

وأضاف سفير الأمارات لدى الصين، أن بجانب الشراكات بين الدول العربية والصين فإن العالم العربي لديه روابط تاريخية عميقة مع الصين، إذ يرجع تاريخ التبادل الثنائي بين الأمتين إلى القرن الـ7.

كما أشار إلى أن ما تشهده العلاقات العربية الصينية من حيوية تجارية شاملة ومميزة التي تحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين، تعلن عن عصرا ذهبيا جديدا للعلاقات بين العالم العربي والصين.

وأوضح السفير، أن الإمارات العربية المتحدة كانت من أول الدول التي انضمت إلى مبادرة «الحزام والطريق»، حيث وقع الجانبين العديد من مذكرات التفاهم وأقاما شراكات جديدة في عددا من المجالات.

الصين أكبر شريك تجاري للإمارات العربية المتحدة

وحسبما قال السفير الظاهري، تعد الصين في الوقت الراهن أكبر شريك تجاري للإمارات العربية المتحدة، إذ وصل حجم التجارة المتبادلة بين البلدين إلى 234 مليار دولار على مدار الـخمس سنوات الماضية.

وفي نهاية الحوار، أكد السفير أن الإمارات والصين ملتزمتان بالكامل بالتعددية والسلام والاستقرار، خاصة أن تلكا الدولتين تضعان المستقبل في أولوياتهما، وتعملان بنشاط لتخطيط وتنفيذ مستقبل يضمن حياة أفضل لشعبيهما.