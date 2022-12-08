تفاصيل 3 قمم صينية في السعودية بحضور 30 رئيس دولة ومنظمة

وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة، حيث ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعزيزا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية.

وتعقد خلال الزيارة، قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني، بمشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

برنامج زيارة الرئيس الصيني في المملكة العربية السعودية

تنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني ثلاث قمم هي «السعودية - الصينية» و«الخليجية - الصينية» و«العربية - الصينية»، بحضور أكثر من 30 رئيس دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.

وانطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، مع الصين الشعبية، سيتضمن برنامج الزيارة حضور الرئيس شي جين بينغ، قمة الرياض الخليجية ـ الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية ـ الصينية للتعاون والتنمية، بمشاركة قادة دول التعاون الخليجي والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وثيقة شراكة استراتيجية

وستوقع على هامش القمة السعودية - الصينية، وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية السعودية 2030، كما سيُعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين.