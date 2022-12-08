قناة القاهرة الإخبارية: الميزان التجاري بين السعودية والصين يميل إلى المملكة

أكد أحمد بشتو موفد قناة القاهرة الإخبارية للعاصمة السعودية الرياض أن الميزان التجاري بين السعودية والصين يميل بشدة نحو المملكة، حيث يغلب إنتاج وتصدير المنتجات النفطية والبتروكيماوية ومشتقاتها.

الصين تحتاج للمنطقة العربية

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي أحمد أبو زيد في فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك حاجة صينية لهذه المنطقة، التي يقطن فيها 420 مليون مواطن عربي لافتًا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول للمنطقة العربية وتسبق الولايات المتحدة وأوروبا وأن الكتلة العربية هي الأقرب تجاريًا للصين.

وتحدث موفد القاهرة الإخبارية عن وجهة النظر الأمريكية مشيرًا إلى أن هناك وجهتي نظر، إحداها أعلنها برت ماكفورت منسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض في مؤتمر بالمنامة بأن التعاون الخليجي الصيني سيعرقل التعاون مع واشنطن الشريك الاستراتيجي الأمني لمنطقة الخليج.

وجهة نظر مختلفة عن الاتفاقيات السعودية الصينية

ولفت إلى أن وجهة النظر الأخرى، قالها جون كيربي منسق الاتصالات الخارجية بالبيت الأبيض بأن هناك ضرورة لاحترام رغبات القادة.

واستبعد أن يكون الأمر توجيه رسالة للولايات المتحدة الامريكية في شكل متغير في معادلة العلاقات الدولية في هذه المرحلة المتغيرة ولكن سيُعتبر الموضوع تنسيق علاقات مع قوى اقتصادية وسياسية كبيرة كالصين وقوة اقتصادية وسياسية مثل منطقة الخليج.