إصابة سيدة في تصادم سيارتين ببورسعيد

أصيبت سيدة، اليوم الخميس، في تصادم سيارتين ببعضهما، وذلك أثناء عبورها الطريق أمام النادي المصري الإجتماعي بحي الضواحي، ببورسعيد وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابة إلى المستشفى

وتلقى مدير أمن بورسعيد إخطار من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بنقل «نوسة السيد أحمد جمعة» 44 سنة إلى مستشفى الزهور مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسم متعددة ويجري التعامل معها عن طريق فريق الأطباء بالمستشفى.

السرعة الجنونية سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان أن المصابة كانت تعبر الطريق وفوجئت بسيارتين تسيران بسرعة جنونية واصطدما معا، وواحدة منهما ارتدت للخلف وأصابتها.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم رفع السيارتين عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليهما بإدارة مرور بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.