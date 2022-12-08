إصابة شخص هاجمه 6 آخرين بسلاح أبيض على مقهى في بورسعيد 

أصيب شخص مساء اليوم بعد أن هاجمهه 6 أشخاص بسلاح أبيض وهو يجلس على إحدى المقاهي بمنطقة بنك الإسكان ببورسعيد، وتم نقله إلى المستشفى في حالة سيئة.

إخطار مدير أمن بورسعيد

وتلقى مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بنقل محمد السيد عبد الطرابيلي 49 سنة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد مصاب بجروح قطعية بكف اليد اليسرى طوله 10 سم والساعد 15 سم، والقدم اليمني 10 سم والرأس 10 سم واشتباه ما بعد الارتجاج، ويجري فريق الأطباء التعامل معه.

أقوال شهود الواقعة

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان أن المصاب كان يجلس داخل مقهي السكرية بمنطقة بنك الإسكان بحي الضواحى وفاجئه 6 أشخاص بدخول المقهي وتسديد طعنات متعددة في أنحاء جسم المصاب فسقط على الأرض، وذلك على خلفية مشاجرات سابقة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والبحث عن السيارة الهاربة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وأمر بتشديد الحملات الأمنية في الأحياء لضبط الخارجين عن القانون وحاملي السلاح الأبيض والناري.