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«الداخلية» تعيد طفلا لأسرته ضل طريقه أمام نادي في بورسعيد

كتب:

محمد بركات
12:23 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
تسليم الطفل إلى والدته

تسليم الطفل إلى والدته

أعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، طفلًا من ذوي الهمم إلى ذويه، بعدما ضل طريقه أمام أحد النوادي في المحافظة. 

تسليم الطفل لوالدته

تعود الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية في بورسعيد على طفل من ذوي الهمم أمام أحد النوادي بدائرة قسم شطة الشرق، وعلى الفور قدمت الرعاية اللازمة للطفل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل لوالدته، مقيمة في دائرة قسم شرطة المناخ، إذ تم استدعائها وتسليمها الطفل، وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.

 

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