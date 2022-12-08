إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة الأقصر.. محيي الدين عبدالرازق رئيسا

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، نتائج الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2022/2023، بعد منافسات استمرت على مدار أسبوعين، خاضها المرشحون من الطلبة والطالبات ممن استوفوا شروط الترشح، وإعلان أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه.

أسماء الفائزين في الانتخابات

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب «محيي الدين عبدالرزاق» بكلية الفنون الجميلة رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الأقصر، والطالب «عبدالعاطي شحات»، بكلية السياحة والفنادق نائبًا لرئيس الاتحاد.

كما أسفرت نتائج انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة عن فوز الطالب عمر ابراهيم أبو العباس، أمينا للجنة الأسر الطلابية، والطالبة نهى أحمد سري، أمينًا مساعدًا، وفوز الطالب أمير محمد نبيل، أميناً للجنة الاجتماعية، والطالب يوسف إبراهيم مأمون، أميناً مساعداً.

وفاز بأمانة اللجنة الرياضية الطالب عبد الله محمد محمد، والطالب مصطفى يسري مقبل، أمينًا مساعدّا، فيما فازت الطالبة آلاء ماهر خاطر بأمانة اللجنة الثقافية، والطالب كريم أحمد جابر أمينًا مساعدًا، وفاز الطالب محمد عباس محمد، بأمانة اللجنة الفنية، والطالبة فاطمة ناصر حمادة، أمينًا مساعدًا.

وفي لجنة الجوالة، فاز الطالب محمد أسامة مهدي بأمانة اللجنة، والطالبة علياء شكري عبدالعال، الأمين المساعد، كما فاز الطالب سامح مصطفى عديسي بأمانة اللجنة العلمية، والطالبة حنان كامل محمود، الأمين المساعد، والطالب أحمد ممدوح عبده ممثلًا عن طلاب ذوي الهمم.

رئيس الجامعة يهنئ الفائزين

وهنأ الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، الطلاب الفائزين، مثمنًا جهود القائمين على عملية الانتخابات، من الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية تحت إشراف الدكتور وائل محمد الصغير، وإدرات رعاية الشباب بكليات الجامعة، واللجان العليا واللجان الفرعية للجامعة وكليات الجامعة، التي تمت في أمانة وبشكل منظم، لتشكيل اتحاد طلابي واعي، يستطيع أن يعبر عن طموحات زملائهم الطلاب ومتطلباتهم.

وأوصى رئيس الجامعة الطلاب بأن يكونوا على قدر المسؤولية وثقة اختيار زملائهم لهم، لتشجيع زملائهم ودعمهم في الأنشطة الطلابية وورش العمل، وتعزيز دورهم في العمل التطوعي لتخريج كوادر شبابية طموحة قادرة على النهوض بمجتمعاتها.