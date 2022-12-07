انطلاق فعاليات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير غدا

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، غدا، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى 22 ديسمبر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع الصندوق، في بيان صحفي بأن الملتقى يأتي تأكيداً لحرص الصندوق على دعم حركة الفن التشكيلي في مصر، بالتوازي مع استراتيجية الدولة لتوظيف الفنون في التسويق السياحي، لتحقيق الارتقاء بالذوق العام، وإتاحة الفرصة أمام الفنانين من مختلف الثقافات للتفاعل فيما بينهم، بعد أن أصبح الملتقى ميداناً للتواصل بين المبدعين، بما يقدمه من إبداعات متميزة، تخلق حواراً فنياً، ينعكس إيجاباً على واقع التشكيل المصري.

المشاركون في ملتقى التصوير بالأقصر

كما صرحت الدكتورة أسماء النواوي، «قومسير عام الملتقى»، بأن الدورة الحالية، يشارك فيها تسعة فنانين من جورجيا، والهند، وألمانيا، وتونس والعراق.

كما يشارك من مصر عشرة فنانين: «الدكتورة أمل نصر، الدكتور مجدي عبد العزيز، د. محمد حمدي، الفنان محمد دسوقي، الفنان وليد نايف، الدكتورة نيفين الرفاعي، د. محمد نبيل، الفنان مصطفى ربيع، د. مهني ياؤد ، الفنان أحمد علام».

ويشارك من شباب الفنانين: «بسنت داود، هاجر أحمد، رحاب ياسر، حنان رمضان، سارة خير، محمد جمال، زياد فاوي، إسلام سيف النصر، عائشة نور».