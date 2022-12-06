«اشتري السعادة بـ20 جنيه بس».. جزيرة الموز مقصد سياحي جذاب في الأقصر

«نيل وخضرة وهوا» جزيرة الموز بالأقصر، من أبرز ما يميز محافظة الأقصر من المعالم السياحية، بعد المواقع الأثرية، ويقصدها السياح من مختلف بلاد العالم، يرتاح بها السائح بعد زيارته المعابد والمواقع الأثرية بغرب الأقصر، حيث تحتوي على أشجار الموز الكثيفة على مساحة كبيرة من الأرض تطل على نهر النيل في منظر طبيعي بديع.

موز وحيوانات.. أبرز ألوان المتعة بالجزيرة

تحوي هذه الجزيرة الرائعة زراعات الموز، ويقدم الموز إلى السائحين مجانًا بمجرد وصولهم، وهناك أيضًا معالم ريفية قديمة مثل الساقية القديمة التراثية، وأبراج الحمام الكثيرة، كما تعتبر جزيرة الموز، حديقة حيوانات صغيرة لما تحتويه من العديد من الحيوانات مثل القرود والنسانيس والتماسيح وبعض السحالي والثعابين وكذلك الحيوانات الأليفة مثل الأبقار والحمير والماعز والأغنام.

راحة نفسية وهدوء جميل من صخب الحياة

بتذكرة لا تتجاوز الـ20 جنيها، يمكنك التجول في تلك الجزيرة الرائعة، تنفصل عن العالم الصناعي، فكل ما بها طبيعي يشعرك براحة نفسية وهدوء جميل من صخب الحياة، تحيط بها مياه النيل من جميع الجهات، ترى في الجزيرة أشجار الموز والخضرة من حولك، وتجد الفرن البلدي وتشاهد صناعة الخبز الشمسي الصعيدي اللذيذ والفطير المشلتت، الذى يقدم ساخنًا لزوار الجزيرة للاستمتاع بتناوله، ويمكنك التقاط الصور مع الحيوانات على الجزيرة، كالتماسيح والقرود والثعالب، ويمكنك أيضًا اللعب مع القرود والنسانيس المسلية، وتشاهد السواقي القديمة التي كانت تستعمل للري قديمًا على الجزيرة.

وفى حالة قضاء يومك على جزيرة الموز، يمكنك تناول وجبة غداء لذيذة وشهية في مطعم يقدم أشهى المأكولات الشرقية والصعيدية خاصة، مثل «طاجن البامية الجافة» الذي تتميز به محافظة الأقصر، ويقدم أيضًا «الفطير المشلتت» مع «المش» و«العسل الأسود والطحينة»، وتوجد كذلك كافيتريا لتقديم المشروبات الساخنة والباردة، وهناك يمكنك سماع الأغاني الفلكلورية الصعيدية القديمة من خلال مكبرات الصوت، تلك الجولة تشعرك براحة عجيبة تعيش من خلالها الجو الريفى الصعيدى القديم والرائع.

هذه الجزيرة فى أساسها كانت حديقة موز قديمة منذ أيام الملك فاروق، وكانت تخص أحد العمد فى غرب الأقصر، وعند ازدهار السياحة فى البر الغربي، كان يأتى إليها السياح لتناول فاكهة الموز الطازجة، وتم مع الوقت إدخال التعديلات والحيوانات إليها ليجعلها موقعا متكاملا لقضاء يوم كامل به دون كلل أو ملل، وهذه التعديلات جعلت جزيرة الموز المكان المثالي الذي ترتاح به في يومك بعد جولة مشاهدة الآثار وتتناول به غداءك.