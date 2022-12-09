رئيس الجمارك يعود إلى القاهرة عقب مشاركته في «لجنة السياسات» بالبحرين

وصل الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى مطار القاهرة الدولي عائدًا من البحرين، عقب مشاركته في فعاليات الجلسة رقم 87 لمنظمة الجمارك العالمية World Customs Organization (WCO).

الجلسة تعقد للمرة الأولي فى البحرين

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تعقد فيها جلسة منظمة الجمارك العالمية، في البحرين والمنطقة خلال الفترة من 5 حتى 7 ديسمبر 2022 بحضور الشيخ أحمد بن حمد ال خليفة رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية رئيس الجمارك البحرينية، والسيد كونيو ميكوريا الأمين العام للمنظمة الدكتور كونيو ميكوريا، ومشاركة أعضاء اللجنة البالغ عددهم 30 دولة.

مناقشة الجمارك الخضراء

وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، خلال فعاليات جلسة لجنة السياسات العامة، التى شارك فيها رئيس مصلحة الجمارك، بحسب بيان الجمارك، في مقدمتها الجمارك الخضراء، والتطور نحو إدارات الجمارك الهجينة، والتجارة غير المشروعة وعمل المنظمات الدولية الأخرى، والتنوع واستراتيجية بيانات منظمة الجمارك العالمية، والحدود الهشة ، إضافة إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية والأنشطة التي سيتم إدراجها في خطة التنفيذ لعام 2023/‏2024، والجوانب المالية للمنظمة في السنوات القادمة والتي سيتم رفعها إلى مجلس المنظمة لاعتماد التوصية على تطوير خطة تحديث منظمة الجمارك العالمية، والتي من شأنها تمهيد الطريق لمزيد من الابتكار داخل المنظمة لمواصلة النهوض بمهمتها والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الأعضاء المتنوعة.

اعتماد شعار الجمارك العالمى

واعتمد شعار يوم الجمارك العالمي للعام 2023، خلال الجلسة، بعنوان «رعاية الجيل القادم - تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك».