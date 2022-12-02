سقوط قتلى وجرحى في انفجار داخل مسجد بكابول خلال صلاة الجمعة

وقع انفجار في مسجد تابع لمكتب الحزب الإسلامي الأفغاني في العاصمة كابول، اليوم، أسفر عن مقتل شخصين.

وقال مصدر لوكالة «نوفوستي» الروسية، إنّ الانفجار وقع في مسجد بالعاصمة الأفغانية يتبع الحزب الإسلامي الأفغاني، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق قلب الدين حكمتيار، حيث صرح المصدر بأن اثنين من حراس الحزب و3 من المهاجمين قتلوا في الانفجار.

كانت تقارير إخبارية ومصادر طبية أفغانية، ذكرت أنّ 16 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 27 آخرين جراء انفجار وقع الأربعاء الماضي، في مدينة «أيباك» باقليم «سامانجان» بشمال أفغانستان.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» الاخبارية الأفغانية، عن مصادر طبية في مستشفى «سامانجان» قولها إن المستشفى استقبل ما لا يقل عن 16 جثة و27 مصابا.