وفاة مسن أثناء أداء صلاة الجمعة بكفر الشيخ: «مات وهو ساجد»

توفى مصطفى عبد الله مقلد، صاحب الـ67 عاماً، فلاح، مُقيم في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أثناء أداء صلاة الجمعة، بأحد مساجد بيلا، وهو ساجد في الصلاة، وسط حالة من الصدمة التي انتابت رواد المسجد بسبب الوفاة المفاجئة التي وصفوها بـ«حُسن الخاتمة».

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور المسن الراحل، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفى أثناء صلاة الجمعة

وقال محمد أبو زيد، نجل شقيقة المتوفي، لـ«الوطن»، إن خاله الراحل توفى أثناء أداء صلاة الجمعة، بشكل مفاجئ دون أن يشكو أي مرض أو تعب، مضيفاً: «كان كويس جداً، وصحي الصبح بدري سرح الغيط عشان يباشر أعماله في أرضه، وبعد كده جه اتوضي، واتجه للمسجد عشان يصلي الجمعة، ومات في الصلاة، وصدمنا كلنا بوفاته، بس حُسن الخاتمة هو إللي مصبرنا شوية».

وأكد «أبو زيد»، أن الراحل كان مشهوداً له بالطيبة وحُسن الخلق، وكان محبوباً بين أهالي مدينته وجيرانه، وحريصاً على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها بالمسجد، موضحاً أن وجه خاله كان مبتسماً بعد وفاته أثناء الغسل، مشيراً إلي أنه كان يتمنى ويدعو الله بشكل مستمر أن يحُسن خاتمته، لافتاً إلى أنه تم تشييع جنازة خاله في صلاة العصر، وشارك بها الكثيرين من أهالي بيلا، وسط حالة حُزن شديدة بين المشيعين.

نجل شقيقته: كان واصلاً لرحمه

وذكر «أبو زيد»، إن خاله كان واصلاً لرحمه، وحريصاً علي التواصل مع جميع أفراد أسرته، متابعاً: «خالي مصطفي الله يرحمه كان حنين أوي، وكان دايماً بيودنا، وبيجمعنا عنده في المناسبات»، داعياً الله العلي القدير أن يتقبله بقبول حسن، وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة.