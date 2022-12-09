سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية والأجنبية اليوم

يحرص قطاع عريض من المواطنين على متابعة أسعار صرف العملات الأجنبية، بشكل يومي وتحديدًا سعر الدولار اليوم واليورو والريال، بعد أن شهدت تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والأجنبية، اليوم، استقرار ملحوظًا، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

- استقر سعر العملة الأمريكية داخل بنك مصر عند 24.54 جنيه للشراء، والبيع 24.59 جنيه.

- استقر سعر العملة الأمريكية داخل البنك الأهلي المصري عند 24.54 جنيه للشراء، والبيع 24.59 جنيه.

- استقر سعر الدولار اليوم 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

- استقر سعره في بنك الإسكندرية عند 24.60 جنيه للشراء، والبيع عند 24.65 جنيه.

- استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك MIDBANK عند 24.6 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- واستقرت العملة الامريكية في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» وسجّلت 24.6 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- في بنك المشرق نحو 24.6 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- في المصرف الدولي AIB نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.

- بنك الكويت الوطني NBK عند 24.59 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- أبوظبي الإسلامي، 24.62 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- قطر الوطني QNB نحو 24.58 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي اليوناني نحو 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- في بنك HSBC استقر عد 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- بنك المصرف العربي الدولي AIB نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.

- في بنك كريدي أجريكول، استقر عند 24.54 جنيه، و24.64 جنيه للبيع.

- في البنك المركزي 24.56 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.