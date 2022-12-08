سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والأجنبية، بداية التعاملات الصباحية، وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك MIDBANK 24.6 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع، واستقرت العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، عند 24.6 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم سجلت 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق وصل سعر الدولار إلى 24.6 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الدولار في المصرف الدولي AIB نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني NBK سجل 24.59 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، 24.62 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني QNB سجل 24.58 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع، والأهلي اليوناني 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع، واستقر عند 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع في بنك HSBC، وفي - بنك المصرف العربي الدولي AIB وصل سعره إلى 24.54 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي سجل سعر صرف الدولار 24.57 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية داخل بنكي مصر والأهلي، خلال التحديثات الصباحية عند 24.54 جنيه للشراء، والبيع 24.59 جنيه، كما وصل سعره إلى 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي بنك الإسكندرية، سجل 24.59 جنيه للشراء، والبيع نحو 24.64.