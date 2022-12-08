السيسي يجدد التهنئة لرئيس الوزراء العراقي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد التهنئة لأخيه رئيس الوزراء العراقي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة.

وأعرب الرئيس عن تمنياته له بخالص التوفيق في أداء مهام منصبه، ومؤكدا على التقدير الكبير للعراق حكومة وشعبا والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب.