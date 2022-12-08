السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة «العربية - الصينية» الأولى

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتجه إلى المملكة العربية السعودية، صباح اليوم؛ للمشاركة في القمة «العربية - الصينية» الأولى، والتي ستعقد بالعاصمة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ مشاركة الرئيس في القمة «العربية - الصينية»، تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلًا عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك؛ لتحقيق المصالح المشتركة.

تعظيم آفاق التعاون المتبادل

وستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ برنامج الرئيس سيتضمن عقد عددٍ من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض، من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.