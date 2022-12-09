أئمة ووكلاء «الشئون الدينية والأوقاف» بالجزائر في زيارة للجامع الأزهر

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية اليوم زيارة للجامع الأزهر الشريف لعدد ١٩ عالمًا من أئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، في إطار الدور الريادي للوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة.

رافقهم خلال الجولة الدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف المصرية، والشيخ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

تاريخ الجامع الأزهر الشريف

وخلال الزيارة استمع الوفد إلى شرح تفصيلي لتاريخ الجامع الأزهر الشريف، ودوره في نشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المستنير، كما أعرب ضيوف مصر عن سعادتهم البالغة بالحفاوة والترحاب، مؤكدين أن ذلك من الدلائل الواضحة على عمق العلاقة بين الدولتين الشقيقتين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

الأزهر منارة العلم الوسطي

وفي ختام الجولة أعرب أعضاء الوفد عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة للأماكن الطيبة والمحببة إلى نفوسهم، مؤكدين أن الأزهر منارة العلم الوسطي، معربين عن انبهارهم بما حققته وزارة الأوقاف المصرية من إنجازات في مجال التأليف والترجمة والنشر بما يخدم التراث الإسلامي ويرعى الفكر الوسطي المستنير، مقدمين الشكر والتقدير لوزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة على هذه الدورة المتميزة وهذا البرنامج الرائع سائلين الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.