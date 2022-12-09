إذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كلية التربية الرياضية بالإسكندرية

قرر الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين في أبو قير التابعة لجامعة الإسكندرية، إذاعة مباراة المغرب والبرتغال غدا السبت للطلبة داخل الكلية، في بادرة لدعم المنتخب المغربي، وتوفير احتياجات الطلاب في جو مناسب بعيدا عن أي تجمعات خارجية.

وقال عميد الكلية لـ «الوطن»، إنه قرر تجهيز شاشة كبيرة بمطعم الكلية، على أن يشارك الطلاب في متابعة مباراة المغرب والبرتغال غدا السبت الساعة 5 مساءً، أملا في تأهل المنتخب المغربي الشقيق إلى دور نصف النهائي.

إذاعة مباريات كأس العالم قطر 2022 في المدينة الشبابية

وأوضح أنه كان قد تقرر مسبقاً إذاعة مباريات كأس العالم قطر 2022 في المدينة الشبابية في أبو قير منذ بدء البطولة، إلا أنه تقرر إذاعة مباراة المغرب والبرتغال ضمن الدور ربع النهائي من البطولة لكافة الطلاب وليس فقط للمقيمين في المدينة الشبابية.

سبب إذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم بالكلية

وأكد أن طلاب كلية التربية الرياضية يهتمون بكافة البطولات والألعاب الرياضية كونها جزءا من دراستهم وعملهم المستقبلي، وبالتحديد بطولة كأس العالم قطر 2022، لافتاً إلى أن الرياضة تسمو أيضاً بالأخلاق بجانب الجزء الدراسي، لذا فمن المميز أن يتشارك الطلاب معا كأخوة للتشجيع في جو ملائم.