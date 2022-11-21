«تربية رياضية» بالإسكندرية تخصص وحدات لحفظ مستلزمات الطلبة أثناء المحاضرات

قرر الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية، توزيع وحدات لحفظ شنط الطلبة في أماكن متفرقة داخل الكلية، ابتداء من الأسبوع المقبل، على أن تستخدم خلال المحاضرة فقط.

توزيع الوحدات على الطلبة

وقال عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، إنه سيتم توزيع الوحدات على الطلاب بدءا من الأسبوع المقبل، وعلى كل طالب إحضار قفل خاص به لوضعه على الوحدة خلال المحاضرة فقط.

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه غير مسموح بوضع القفل على الوحدة بشكل دائم خلال اليوم، وإلا سيتم فتحها بمعرفة الأمن، موضحا أنه نظرا لأن أعداد الطلاب أكبر مقارنة بعدد الوحدات المتوفرة، فيمكن أن يتشارك أكثر من طالب في وحدة واحدة لحفظ الشنط خلال المحاضرة، كما تم تركيب كاميرات مراقبة في أماكن عدة داخل أرجاء الكلية، وجار استكمال باقي الأماكن.

استجابة لرغبة الطلبة

يأتي ذلك استجابة لطلبات الطلاب، وحفاظا على الأمن داخل الكلية، نظرا لحاجة الطلبة إلى تغيير ملابسهم للتمارين الرياضية ضمن نظام الكلية، لذلك قررت الإدارة التسهيل على الطلاب وحفظ ممتلكاتهم خلال اليوم الدراسي.