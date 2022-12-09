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«صحة الأقصر» تنهي استعداداتها لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
02:47 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن الدكتور طاهر أيوب مدير مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، انطلاق حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من يوم الأحد وحتى الأربعاء المقبلين، في إطار الحملة القومية لتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض.

فرق متحركة تجوب المنازل

وأوضح «أيوب»، أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق الحملة، من خلال تجهيز الطعوم وتوفير الأطقم الطبية، مشيرا إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين بالفم، مؤكدا أن الحملة ستكون من خلال فرق متحركة تجوب المنازل بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، وتوجد أيضًا فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة. بجميع انحاء الأقصر.

تحصين الاطفال ضد المرض

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لعام 2022، تأتي استمرارًا لحملات تنفذها وزارة الصحة لتحصين الاطفال ضد مرض شلل الأطفال بشكل متواصل سنويا، فالحملة تعمل على تقوية المناعة لدى الأطفال الأقل من 5 أعوام سواء المصريين أو الوافدين من البلاد الأخرى التي تشهد وجودا لحالات فيروس شلل الأطفال.

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