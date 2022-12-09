في ذكرى رحيل كرم مطاوع.. 11 معلومة عن «قديس المسرح» ابن كفر الشيخ

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل كرم مطاوع، والذى يُعد أحد أهم الفنانين المصريين، والذي رحل عن عالمنا في 9 ديسمبر عام 1996م.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير ملامح من حياة الفنان الراحل كرم مطاوع والمُلقب بـ«قديس المسرح»، حسب أحاديث تليفزيونية سابقة له، واحتفاء التليفزيون المصري به.

أبرز المعلومات عن الفنان الراحل كرم مطاوع

- وُلد الفنان كرم مطاوع في 7 ديسمبر من عام 1933م بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ.

- حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1956م.

- كان الأول على دفعته في المعهد العالي للدراما، ثم نال بعثة لدراسة الإخراج فى إيطاليا استمرت 5 سنوات، ودرس في الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما.

- تنقل بين الدول الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا في رحلة فنية ليتعرف على الاتجاهات الحديثة فى فنون المسرح، وعاد إلى مصر فى أوائل عام 1964م ليعمل أستاذاً فى معهد الفنون المسرحية.

- سافر للجزائر وعمل أستاذاً لطلبة المعهد الوطني للفنون الدرامية بجانب عمله كأستاذ فى معهد الفنون المسرحية، وعمل أيضاً مديراً لمسرح الجيب، ومديراً للمسرح القومي والمسرح الغنائي، ورئيساً للمركز القومي للسينما وللبيت الفني للمسرح.

- حصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

- أخرج أعمالاً كثيرة أبرزها «الحسين ثائراً، وإيزيس، وديوان البقر»، بالإضافة إلى تقديمه عدداً من الأعمال الدرامية في السينما والتليفزيون كممثل مثل «أرابيسك، والمنسي».

- تزوج من الدكتورة الإيطالية «ميريث فالجوم» أو «مارجريتا» حيث تعرف عليها أثناء منحة في روما وتم الزواج بينهما في أثناء زيارة لهما لمصر عام 1962م، وأنجب منها ولدين عادل وكريم ثم انفصلا بعد سنوات وسافرت إلى بلدها بصحبة ابنيها.

- تزوج أيضاً من الفنانة القديرة سهير المرشدي، والتي كانت طالبة لديه في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنجبت له ابنته الفنانة حنان مطاوع، واستمر زواجهما 20 عاماً.

- بعد انفصاله عن الفنانة سهير المرشدي تزوج للمرة الثالثة والأخيرة، لفترة قصيرة من الإعلامية والمذيعة الراحلة ماجدة عاصم، والدة المذيع الشاب الراحل عمرو سمير، وذلك قبل عام واحد من وفاته.

- توفي في يوم الإثنين 9 ديسمبر عام 1996م عن عُمر يُناهز 63 عاماً بعد صراعٍ مريرٍ مع مرض سرطان الكبد.