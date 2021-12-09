قصة «ملحمة كبريت» لـ كرم مطاوع.. جسّد بطولة الشهيد إبراهيم عبدالتواب

«الكرم» ليس اسمه فقط، بل صفة لازمته طوال مسيرته الفنية، وظهرت في تنوع وكرم موهبته الفنية؛ إذ أبدع في التمثيل بالسينما والدراما، وزاد ذلك في المسرح تمثيلا وإخراجًا، ليبقى كرم مطاوع، واحدًا من أهم أبناء جيله الفني، ومن بين نجوم نهضة المسرح.

ويحل اليوم الخميس 9 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع، الذي رحل عام 1996، بعد صراع مع مرض السرطان، تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة بالأدوار الهامة والمتنوعة في السينما والدراما والمسرح.

قصة بطولة ملحمة كبريت

ويُعد كرم مطاوع من الفنانين القلائل الذين جسدوا شخصية حقيقية من أبطال نصر أكتوبر المجيد 1973، من خلال المسلسل الإذاعي «أبطال على مدى الأزمان»، والذي أدى فيه دور بطل ملحمة «كبريت» المنتهية في 14 يناير عام 1974، الشهيد المقدم إبراهيم عبدالتواب.

ملحمة «كبريت» كانت النقطة الفاصلة بين الجيشين الثاني والثالث الميداني؛ إذ حاصر العدو القائد وجنوده لمدة 3 أشهر، قاوموا خلالها الجوع والعطش ببسالة إلى أن فقدوا اتصالهم بالقيادة، واستشهدوا واحدًا تلو الآخر دفاعًا عن الأرض، وعددهم 150 بطلا، آخرهم الشهيد إبراهيم عبدالتواب.

بطولة الشهيد إبراهيم عبدالتواب في سهرة تليفزيونية

وفي عام 1985، قدمت بطولة الشهيد المقدم إبراهيم عبدالتواب، بطل ملحمة «كبريت»، في سهرة تليفزيونية، من بطولة كرم مطاوع وإخراج علاء كامل، وتأليف عبده مباشر، وشارك في البطولة سمية الألفي، سامي العدل، أحمد ماهر وحمدي الوزير.

ومن الصدفة أن ديسمبر هو شهر الميلاد والرحيل للفنان كرم مطاوع، الذي ولد في 7 ديسمبر عام 1933، وتوفي 9 من الشهر ذاته عام 1996، بعد أن حصل على شهادة ليسانس الحقوق، واتجه بعدها لدراسة المسرح وحصل فيه على البكالوريوس من المعهد العالي للدراما عام 1955، ليصبح بعد ذلك واحدا من مجددي المسرح.