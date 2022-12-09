حصاد مجلس الوزراء في أسبوع.. رخصة ذهبية وحوافز لصناعة السيارات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الموافقة على منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات وذلك من خلال إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات (السوفت وير) ضمن الأنشطة المتمتعة بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وشملت التعديلات المادتين (2) و(3/ فقرة أخيرة) من القانون، إلى جانب الموافقة على ثلاثة مشروعات قرارات بشأن التعديل الخامس، والسادس، والسابع، لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكل من: تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والتعليم الأساسي (مرحلة ثانية)، وكذا مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.

الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد

وتضمنت القرارات أيضاً كما أورد التقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 1.21 فدان تعادل 5100 م2 من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محور المستشار عدلي منصور شرق النيل، لصالح محافظة بني سويف؛ وذلك لاستخدامها في إقامة محطة وقود غاز طبيعي، وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن، كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إعادة التعامل على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النوادي بمساحة 20 فداناً بمدينة 6 أكتوبر، لصالح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتسوية الخلافات مع الجامعة، عبر اتفاق رضائي، يحقق مصلحة الدولة في هذا الشأن، إلى جانب الموافقة على ما عرضه وزير الإسكان بشأن طلب أحد المستثمرين الخليجيين شراء قطع أراض لنشاط " استثمارى –عمرانى" متكامل بالحى المتميز بمدينة السادات، على أن يتم الشراء بالدولار من الخارج، وأن يتم الموافقة على الحالات المشابهة التي تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.

الموافقة على تنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية

يأتي هذا إلى جانب، الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية التي تم نقلها من محطة غرب دمياط الغازية إلى موقع العريش؛ للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة وحدات بخارية، بدون استهلاك وقود إضافي، وكذلك الموافقة على الطلب المقدم من محافظة الوادي الجديد بشأن التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء؛ لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمجمع الخدمات الحكومية بالمحافظة، وذلك في ضوء قيام محافظة الوادي الجديد بتنفيذ مجمع خدمات حكومية بناء على تكليف من السيد رئيس الجمهورية.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية، حيث أوضح أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية بالاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية التى يتم ترميمها وإعادة إحيائها، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومساعد الوزير للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بمشروع تطوير منطقة الحفائر بالفسطاط، ضمن مشروع تطوير "حدائق تلال الفسطاط"، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وممثلي المكتب الاستشاري للمشروع، وكذلك اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على "الرخصة الذهبية".

وتمت الموافقة على 8 مشروعات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزراء البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، فضلاً عن اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة السويس، وذلك بحضور محافظ السويس، ورئيس الهيئة الهندسية، ونائب محافظ السويس، ورئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية، فيما تم عقد اجتماع لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي المصري، ووزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ونائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، وأصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات الموردة لـ "فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف.

كما شملت الاجتماعات أيضاً وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة خطة تطوير جزيرة الوراق، حيث كلف بتنفيذ توجيهات الرئيس بتنظيم برامج لسكان وحدات "بديل العشوائيات" اجتماعية وصحية وثقافية ورياضية بما يسهم فى تكوين وبناء الإنسان، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعى.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة مثل القمة المصرية الأردنية التي عقدت مؤخراً في القاهرة، وافتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وجهود توفير السلع للمواطنين، إلى جانب اجتماع لاستعراض النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحي الشامل التي أعدها البنك الدولي، وكذا نتائج الدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري للمنظومة المقدمة من إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها، وذلك بحضور وزيري البترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، بجانب اجتماع لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة دمياط، بحضور محافظ دمياط.

متابعة الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال نوفمبر

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، قام بمتابعة الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، كما عقد سيادته مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية الجديدة حول عدد من الملفات والقضايا المهمة، حيث أكد أن هناك قراراً سيصدر بتشكيل مجلس أمناء لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، وتنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى وجود احتياطيات تصل إلى نحو 130 مليار جنيه توجه بشكل كلي لاستيعاب جزء من الآثار السلبية للأزمة العالمية، إلى جانب التعقيب على تساؤلات واستفسارات الإعلاميين والصحفيين بشأن القضايا المطروحة في المؤتمر الصحفى.

وأوضح أن الدولة لديها خطة محكمة لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن البنية الأساسية هي المحفز الرئيسي لجذب المستثمرين وبالتالي توفير فرص عمل للشباب، في حين شهد مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكل من صندوق مصر السيادى، والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحالفات شركات عالمية ومحلية.

بروتوكول تعاون بشأن تطوير عدد من الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج

واستكمالاً لأنشطة رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع وفقاً للتقرير، شهد مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن تطوير عدد من الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما شهد مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، بمنظومات: الشركات والمنشآت، والحماية الاجتماعية، والثروة العقارية، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ توصيات "المؤتمر الاقتصادي الذي عقد خلال الفترة من (23- 25) أكتوبر 2022.

واستهدف التوافق حول خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسؤولي الجهات الحكومية، ونخبة واسعة من كبار الاقتصاديين، والخبراء، بجانب متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر نوفمبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة بهذا الشأن.

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وأهمها الزيارة التي قامت بها مؤخراً إلى السعودية كأول زيارة رسمية خارجية، عقدت خلالها عدداً من اللقاءات والاجتماعات، مع المسئولين السعوديين، وأبناء الجالية المصرية في المملكة، بالإضافة إلى لقاء مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في إطار متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لوكالة الفضاء، حيث أكد على تعاظم أهمية الدور الذي تقدمه وكالة الفضاء المصرية في خدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية في الدولة، وبناء أجيال تواكب التقدم التكنولوجي المتسارع، إلى جانب لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل دعم محور البنية التحتية والمعلوماتية، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ودعم وتحفيز التوسع في صناعة الهواتف المحمولة.