مدبولي: الدولة ستوفر العملة الصعبة بصورة غير تقليدية الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ بعض الدول يعاني مواطنيها من اختفاء بعض السلع للمواطنين على الرغم من تقدمها ومن ارتفاع قيمة الدخل بها، مشيرًا إلى أنَّ أعلاف الدواجن يتمّ متابعتها بصورة يومية من جانب الحكومة ولكن لا يتمّ الإعلان عن ذلك بصورة يومية ومستمرة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بمؤتمر صحفي يعقده الآن، أنَّ الحكومة لديها برنامج للتعامل مع الأزمة العالمية ومستجداتها بشكل مرن من أجل التعايش مع الأمر، مشيرًا إلى أنَّ كل أجهزة الدولة تعمل على توفير موارد من النقد الأجنبي والعملة الصعبة بصورة غير تقليدية الفترة المقبلة.

الرئيس منح مهلة شهرين لإنهاء مشكلات الاعتمادات المستندية

وشرح مدبولي، أنَّ الرئيس السيسي منح مهلة شهرين لإنهاء المشكلات والتحديات الخاصة بموضوع الاعتمادات المستندية، وهو الأمر الذي يجري التحرك به مع البنك المركزي، مشددًا على أنَّ الحكومة من خلال جهات الدولة المختصة تطرح السلع بأسعار جيدة جدًا وملائمة جدا لتغطية جزء ليس بالقليل من المواطنين، مبينًا أنَّ الدولة تتحرك بكل أجهزتها للتعامل مع التجاوزات الخاصة بالتلاعب بالأسعار، ولكن المواطن عليه دور بالإبلاغ عن المبالغة وعدم المصداقية بالأسعار التي يبيع بها التجار، فالدولة تحاول قدر الإمكان السيطرة على هذا الأمر.