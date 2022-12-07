مدبولي: توقيع عقود مع 29 شركة عالمية ومحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ مصر أعلنت عن عدد كبير من الحوافز التي تجذب الاستثمار بمصر وتزيده بمصر، سواء حوافز المشروعات الخضراء، وبعض الحوافز لصناعات بعينها ومنظومة جديدة لإتاحة الأراضي لمشروعات الصناعة سواء حق انتفاع أو الملكية، والرخصة الذهبية والإسراع بإنهاء التراخيص وتشكيل اللجنة الخاصة بإصدار التراخيص للمشروعات الجادة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بمؤتمر صحفي يعقده الآن، أنَّه تمّ توقيع عدد كبير من المشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر، ومنذ أيام تمّ الاحتفال بتوقيع عقود مع 29 شركة عالمية ومحلية بمجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهد.

نستهدف توفير مليون فرصة عمل سنويا

وشرح مدبولي أنَّ مصر مطالبة كل عام بتوفير مليون فرصة عمل سنويا والملايين من أصل 800 ألف متوفرة حاليا بهذه المشروعات، ولا يوجد بديل عن هذه المشروعات، مشددًا على أن القطاع الخاص نفسه يصارع للبقاء والوجود، واجتذاب الاستثمارات هو خلق فرص عمل.

تستهدف تحويل مصر لبلد جاذبة للاستثمارات

ولفت إلى أنَّ كل هذه الإجراءات يجرى العمل عليها من أجل زيادة الاستثمارات بصورة كبيرة، وأن تصبح مصر جاذبة للاستثمارات، مشددًا على أنَّه لا يوجد مستثمر يأتي لمصر دون بنية أساسية تمكّنه من العمل خصوصًا أنَّه يوجد تعليقات حول البنية التحتية والمشروعات، ولكن كل هذا يوفر فرص عمل ويجذب الاستثمار.