رئيس مجلس القيادة اليمني: أثمن دعم الصين الثابت للحكومة الشرعية في بلادي

قال رئيس المجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إن القمة العربية الصينية، تمثل فرصة لتحقيق التقدم والازدهار والتنمية لشعوب المنطقة العربية والصين من خلال صياغة استراتيجية مشتركة للتعاون ورؤى موحدة للسلام والتنمية المستدامة.

وأضاف «العليمي»، أمام القمة المنعقدة في الرياض، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعبر عن اعتزازنا الشديد للعلاقات التاريخية العربية الصينية، كما نثمن موقف الصين الثابت والمساند للحكومة الشرعية في بلادي وأمن واستقرار وسلامة أراضيه، وفي المقابل نجدد مواقفنا الملتزمة بمبدأ الصين واحدة».

وتابع: «لا شك أن انعقاد هذه القمة يأتي في ظروف مثالية لمقاربة تطلعات بلداننا وشعوبنا في عالم تعصف به النزاعات والحروب والفقر والجوع والتشرد، فضلا عن التغير المناخي الحاد وما يتطلبه ذلك من جهود مشتركة لتعزيز التضامن الجماعي وعدم ترك الدول الأقل نموا غارقة في الصعاب».

وواصل: «يتعين علينا في هذه المرحلة الحاسمة الاستفادة القصوى من المبادرات الإقليمية والدولية السانحة بما في ذلك الحزام والطريق، والشرق الأوسط الأخضر جنبا إلى جنب مع مضاعفة جهود صناعة السلام والإبداع والريادة، والمضي قدما في هذه المبادرات بحاجة إلى إنهاء النزاعات والحروب في المنطقة وفي المقدمة الميليشيات الحوثية الإرهابية والرضوخ للإرادة الشعبية والدولية والحيلولة دون التدخلات الإيرانية في شؤون بلادي وتزويد ميليشياتها بكل أنواع الاسلحة المحرمة دوليا».

واستكمل: «من جانبنا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة فإننا سنواصل العمل معكم من أجل السلام الشامل الذي يستحق شعبنا اليميني وفقا للمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا قرار 2216».