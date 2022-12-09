المنشد جودة هيكل يشيد بملف الوطن عن ياسين التهامي: «نفحة من آل البيت»

أشاد الشيخ جودة هيكل المنشد الديني بالملف الصادر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء تحت عنوان «ياسين التهامي كوكب الحب»، وقال إن هذا الاهتمام بمثابة انتصار لجميع المنشدين، مشيرا إلى أنه يرى أن «التهامي» نفحة من آل البيت لمحبي آل البيت.

وتجمع علاقة طويلة وممتدة بين «هيكل» و«التهامي»، إذ مرت 45 عام علي أول لقاء جمع بينهما: «من خلال معرفتي بالشيخ ياسين اللي بدأت تحديدا سنة 77، أقدر أقول إنه راجل مؤدب، ملتزم، دخل المهنة قدرا، وبعتبر دخوله هذا المجال ما هو إلا اختيار من آل البيت له».

ياسين التهامي في عيون المحبين

ساهمت نشأة «التهامي» في أثقال موهبته بحسب «هيكل» الذي يرى أن لقب منشد لا يعبر عن ياسين التهامي بشكل صحيح: «هو لا منشد ولا حتى فنان، التعبير الأصح محب، فهو هدية من آل البيت لمحبي آل البيت، فلتة لن تتكرر مرة أخرى وده كلام مفيهوش جدال».

ياسين التهامي من وجهة نظر المنشد جودة هيكل نجح بشكل لافت في تجديد وإحياء كلام الصالحين، وتمكن من ترجمته لكلمات تطرب القلب قبل الأذن حتي وإن لم تفهمها الأذن: «ابن الفارض وغيره من الأفاضل ترجموا حالهم مع الله من خلال الشعر الصوفي و حالهم ده كان صادق وكلامهم أيضا كان صادق ونابع من القلب»، ويتابع: «لما تيجي تجيب شعرهم دلوقتي هتلاقيه كأنه متقال في عصرنا هذا».

هيكل: التهامي حوّل الكلمات إلى حالة يشعر بها المستمع

نجح «التهامي» في تحويل الكلمات إلى حالة جيدة يشعر بها المستمع بحسب «هيكل»، الذي يرى أن إحساس «التهامي» بالكلمات سبب مهم في وصول الإحساس لمحبيه: «نجح التهامي في تحويل كلامه لحالة يشعر بها المستمع ويتمايل قلبه معها ويهتز فرحا بها، حتى وإن لم يكن يعرف معني الكلمات التي يؤديها وده نجاح في حد ذاته».

ويضيف: «التهامي فطن في اختيار الكلمات والأشعار التي يؤديها لأنه بيتأثر سريعا بالكلمة وتترجم بداخله وتظهر في قوله علشان كده بيقدر بكل سهولة أن يصل إلي قلب المستمع».