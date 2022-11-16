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تفاصيل شخصية الشيخ ياسين التهامي في مسلسل «ستهم»

كتب:

أحمد حسين صوان
08:47 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
ياسين التهامي

ياسين التهامي

يخوض الشيخ ياسين التهامي، تجربة فنية جديدة، من خلال دخول عالم التمثيل، لأول مرة في حياته، بعد سلسلة النجاحات التي حققها في عالم المديح والإنشاد، إذ يُشارك أبطال العمل الدرامي «ستهم»، بطولة روجينا.

وتأتي مشاركة ياسين التهامي، في المسلسل كمنشد ديني يرتبط به أبطال العمل روحيًا، ويتابعونه في الليالي التي يحييها في الموالد المنتشرة في مصر، ويلجأون إليه للاستماع له، وحضور حفلاته عندما تضيق بهم الدنيا، وتتعثر خطاهم في دروب الحياة.

عرض مسلسل ستهم في رمضان 2023

تدور أحداث مسلسل ستهم، في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023.

أحداث مسلسل ستهم.. مستوحى من أحداث حقيقية

واستوحى مسلسل ستهم، أحداثه من سيرة سيدة مصرية تنكرت في ملابس الرجال منذ ما يزيد عن 45 عامًا بعد وفاة زوجها، وشقت طريقها بأعمال لا تناسب السيدات، بغرض كسب الرزق وتربية ابنتها الوحيدة، وذلك حفاظا على سمعتها من نظرات المتطفلين.

مسلسل ستهم، بطولة الفنانة روجينا، ومن تأليف السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجه المخرج رؤوف عبد العزيز .

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.