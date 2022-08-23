اليوم.. الشيخ ياسين التهامي على موعد مع جمهور مهرجان القلعة

وتتوالى الحفلات الغنائية الخاصة بفعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الثلاثون الذي تقيمه دار الاوبرا المصرية خلال هذه الفترة برئاسة دكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا.

حيث يستعد الجمهور مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس للعيش في حالة صوفية مميزة مع المنشد ياسين التهامي ليحيي فعاليات سابع أيام مهرجان القلعة للموسيقي والغناء وذلك على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين.

ياسين التهامي ومواويل في مهرجان القلعة

وستنطلق فعاليات اليوم السابع من مهرجان القلعة فى تمام الساعة الثامنة مساء ويسبق فقرة ياسين التهامي فقرة خاصة مع فرقة مواويل والتي تضم فنانين هما عبد الرحمن بلالة وسيد إمام وسيقدمان عدد من الأعمال الغنائية الفلكلورية .

يذكر أن مهرجان القلعة للموسيقي والغناء كانت قد انطلقت فعاليات دورته الثلاثون يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 أغسطس بحفل غنائي للفنان هشام عباس وسط حضور جماهيري كبير.

فنانون يتألقون في مهرجان القلعة

وفى اليوم الثاني من المهرجان قدم الفنان علي الحجار حفل غنائي كبير بحضور كامل العدد وقدم خلاله عدد من أغانيه المميزة ومع باقي الأيام قدم عدد آخر من الفنانين حفلات مميزة منهم فرقة وسط البلد ومروة ناجي ومدحت صالح ومصطفي حجاج.

أما في الأيام المقبلة من مهرجان القلعة للموسيقي والغناء فسيشهد عددا من الحفلات لمطربين آخرين منهم هاني شاكر ونوال الزغبي ونسمة محجوب ودينا الوديدي والموسيقار عمر خيرت.