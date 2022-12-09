رئيس الحكومة المغربية: القمة العربية الصينية تنعقد في سياق دولي مشحون بالأزمات

قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن القمة العربية الصينية بقدر ما هي مناسبة لاستشراف الآفاق المستقبلية للشراكة المتميزة، فإننا نحرص على أن تحتل مكانة مرموقة في خريطة منطقتنا العربية مع مختلف شركائها الدوليين والمنظمات الإقليمية والقارية، فهي تشكل موعدا لاستحضار الأبعاد الحضارية والروابط التاريخية التي استندت على شبكة علاقات إنسانية وتمازج ثقافي مثمر في إطار طريق الحرير القديم.

وأضاف «أخنوش»، أمام قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه العلاقة العريقة التي نسجت من خلال هذا التلاحم والتلاقح الثقافي والحضاري الذي امتد عبر الزمن وربط الماضي بالحاضر نستشرف المستقبل اليوم في تعاون متجدد ومستمر لعل أبرز تجلياته هو التعاون العربي الصيني القائم في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وأكد أن هذه القمة تنعقد في سياق دولي مشحون بالأزمات التي خلفتها آثار جائحة كورونا والتطورات الجيوستراتيجية الدقيقة التي يشهدها العالم، وما صاحبها من اضطرابات وبؤر توتر ونزاعات مسلحة لها أثر مباشر على منطقتنا العربية والصين ودول العالم.

وتابع: «ما يعطي للشراكة الاستراتيجية بيننا أهمية خاصة من منطلق أنها تتوخى تجاوز آثار متعددة الأوجة ولعل التعاون بين الصين والدول العربية خلال فترة الجائحة على كل المستويات الصحية التي يرتقى إلى مستوى شراكة مؤسسية وعلمية وصناعية ولا سيما في مجال اللقاحات».