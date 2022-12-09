رئيس «الرئاسي الليبي»: القمة العربية الصينية ستكون علامة فارقة ومحطة تاريخية

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، إن التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة في عالمنا اليوم، تتطلب منا مرونة أكثر في تحديد مفهوم الشراكات الاقتصادية، والابتعاد عن القواعد التقليدية الجامدة التي حكمت العلاقات السياسية والاقتصادية للبلاد، مضيفا أنه منذ منتصف القرن الماضي، في ضوء ما توليه جمهورية الصين الشعبية، من أهمية لعلاقاتها بالعالم العربي، نتج عن ذلك تطور في العلاقات العربية الصينية منذ مؤتمر التعاون العربي الصيني عام 2004.

وأوضح «المنفي» خلال كلمته بالقمة العربية الصينية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، وتنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول العربية أصبحت الشريك الاقتصادي السابع للصين من حيث حجم التبادل التجاري، والمورد الأول للنفط الخام للاقتصاد الصيني الذي حقق قفزات واسعة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي وأصبح مثالا يحتذى به ومحركا أساسيا للاقتصاد العالمي.

وأشار الدكتور محمد يونس المنفي، إلى أن عقد القمة العربية الصينية في مكانها وزمانها المناسبين سيكون علامة فارقة ومحطة تاريخية على طريق تعزيز العلاقات الصينية بالبلاد العربية، التي بنيت على أساس احترام سيادة الدول والمصالح المشتركة واحترام خيارات الشعوب من قبل الجمهورية الصينية والبلاد العربية المنخرطة في الشراكة منذ انطلاقها، مضيفا أن ليبيا من البلاد التي ربطتها علاقات ثابتة بجمهورية الصين الشعبية تأسست على موقف الصين الداعم لاستقلال الدولة الليبية عام 1951 والتزام ليبيا بمبدأ الصين الواحدة، وكذلك على علاقة اقتصادية مميزة شهدت نموا بمعدل سنوي بلغ أكثر من 17% في الفترة من 1995 حتى 2020.