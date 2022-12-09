رئيس وزراء العراق: القمة العربية الصينية تخدم مصالح شعوبنا وأمتنا

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن القمة العربية الصينية تأتي في ظل فهم عميق للساحة الدولية، لنتمكن من تبني سياسة خارجية متوازنة وتكاملية تخدم مصالح شعوبنا ودولنا وأمتنا وتعزز الاستقرار والأمن والازدهار.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الصينية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض: «لقد أثبتت السنوات القليلة الماضية والتحديات التي مرت على شعوبنا على الصعد الاقتصادية والصحية والسياسية، أن الشراكة المسؤولة بين الشعوب والدول والتعاون البيني والنوايا الطيبة تمهد لحلول واقعية لمشاكل قديمة تركت لتتفاقم، ومن هذا المنطلق فإن العراق يدعم جميع الجهود الرامية لتعزيز العلاقات التعاون والصداقة بين الدول العربية والصين».

وتابع: «ونرى في هذه القمة فرصة للتكامل الاقتصادي في منطقتنا من خلال تعزيز التعاون مع الصين والاستفادة من الخبرات الصينية في شتى المجالات، دون أن ننسى تجارب مكافحة الفقر والأوبئة وتطوير الزراعة وجهود مكافحة التصحر وغيرها، وعلى الصعيد الثنائي فإن العراق يرتبط مع الصين بعلاقات عريقة أخذت حيزا متناميا من الاهتمام والتطور خلال السنوات الماضية على الصعيدين الحكومي والشعبي، وحظيت بروابط وثيقة قائمة على أساس الصداقة والمصالح المشتركة والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري».

واختتم: «يتطلع العراق إلى تعزيز الشراكة ضمن مبادرة الحزام والطريق ومجالات الاستثمار والطاقة ومشاريع البنى التحتية، إذ مر العراق على مدى نصف قرن بظروف قاهرة دفعته إلى الانشغال عن دوره التاريخي، ومهامه، لكننا عازمون على استعادة عافيته ودوره، ولن نرضى عن ذلك بدلا».