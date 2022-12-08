«القومي للترجمة» يشارك بمعرض العراق الدولي للكتاب 2022

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في معرض العراق الدولي للكتاب 2022، الذي يستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بمجموعة كبيرة من الإصدارات نذكر منها: «جغرافيا الوقت، فن كتابة الكوميديا السينمائية، فلسفتي كيف تطورت، هكذا تكلم زرادشت، هل انتصرت البكتيريا، استكشاف العلم من خلال الخيال العلمي».

معرض العراق الدولي للكتاب 2022

افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، معرض العراق الدولي للكتاب 2022 في نسخته الثالثة، دورة هادي العلوي، الذي تستمر فعالياته على مدار 11 يوما، تنتهي في الـ18 من الشهر الجاري.

وبحسب بيان سابق عن المعرض، يشارك في هذه الدورة أكثر من 350 دار نشر عراقية وعربية وأجنبية بإصدارات من مختلف مجالات المعرفة، كما تشهد الفعاليات استضافة شخصيات عربية وأجنبية ثقافية مهمة.

كما تتضمن الدورة، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، إلى جانب حفلات توقيع كتب مهمة، فضلاً عن أمسيات للشعر والرقص الشعبي والغناء، فضلا عن لقاءات مفتوحة للعديد من الشخصيات العامة مع الجمهور.