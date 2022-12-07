«الخارجية»: آلية العمل الثلاثي مع العراق والأردن تستهدف التكامل وتبادل الرؤى

قال وزير الخارجية، إنّ آلية العمل الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، تهدف لتعزيز الروابط القائمة بالفعل بين الدول الثلاث، للتكامل فيما بينهم، واستثمار الفرص الاقتصادية المتاحة، وتبادل الرؤى اتصالا بالقضايا الإقليمية، وتحقيق الاستقرار والعمل المشترك بما يحقق مصالح البلدان الثلاث.

تعاون وتنسيق بين مصر والأردن والعراق

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية العراق والأردن، المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، إنّ توجيهات القادة في البلدان الثلاث، تؤكد أهمية توثيق العلاقات، واستكشاف مواضع التعاون بما يصب في صالح الشعوب، واستمرار التعاون الوثيق وجعم العلاقات.

استقرار العراق

وهنأ وزير الخارجية، العراق، على العملية السياسية التي تقوده إلى الاستقرار وتحقيق سيادته ووحدته، لافتا إلى أهمية استمرار العمل في العراق كمكون رئيسي في إطار العمل العربي المشترك، ودعم استقرار المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية، أنّ مجالات التعاون التي سبق وتناولتها الدول الثلاث، والإجراءات التي قد تتخذ وتُوضع موضع التنفيذ كانت محل النقاش اليوم، ويستمر التواصل لاسترجاع الخطوات التي اتخذت، ودفعها قدما لتنفيذ المشروعات المختلفة واستشراف مجالات التعاون الأخرى التي نتطلع إليها.