العثور على كنز توفيق الحكيم بالصدفة في شقة قديمة بالقاهرة.. كتب وسيناريوهات بخط يده

بحث محمد فوزي، عن شقة تصلح لأغراض تجارية بمحافظة القاهرة، لإقامة نشاطة بقلب المعمورة، حتى اهتدى لشقة مغلقة منذ سنوات، صاحبها مهاجر لإحدى الدول الأوروبية سيحضر فقط عند توقيع العقد، ويغادر حامل أمواله.

كانت صفقة مناسبة له ليبرم «فوزي» عقد تملك الشقة بكامل متعلقاتها مثل ما اقتضى العقد بأن يحصل عليها من أثاث ومتعلقات، فلا يحمل صاحبها وقتا كافيا لإفراغها من محتوياتها وتسليمها له.

اكتشاف كنز أدبي بالشقة

حصل البائع على أمواله وغادر مصر سريع، وفقا لرواية المشترى فوزي لـ«الوطن»، الذي قرر زيارة الشقة ليبدأ تهيئتها للعمل لكنه تفاجئ بكنز بين جدرانها، «كراتين وصناديق تضم حلقات نادرة للمخرج الإذاعي حامد حنفي وسيناريوهات لأفلام بعدها خرج للنور وبعضها مازال قابعا بين تلك الكراتين، ومعظمهما ممهور بتوقيع الكاتب توفيق الحكيم وبخط يده».

كتب وسيناريوهات بخط توفيق الحكيم

وقعت عين المشتري على قصة «أهل الكهف»، بخط يد توفيق الحكيم، ومسودات لكتبه وسيناريو وحوار لأكثر من مسلسل إذاعي وفيلم منها «بيت ولامشاكل»، و«أبيض وأسود»، وبرامج منها «البناء الحق»،و«السيرة النبوية»، وأجندة تليفونات تضم أرقام نجوم السينما والمسرح والأدباء .

البائع حفيد توفيق الحكيم

واكتشف المشتري «فوزي»، أن البائع حفيد الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وتلك الشقة كانت مقر مكتب للكاتب رفقة المخرج حامد حنفي، وحاول فوزي التواصل مع البائع، في هجرته، وإبلاغه عن ذلك الكنز الأدبي الذي لا يقدر بثمن، لكنه لم يهتم، لذلك يسعى «فوزي» إلى التواصل مع وزارة الثقافة لتسليم التراث الفني.